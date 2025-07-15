Заявления сторонников Трампа о «химических следах самолетов» назвали конспирологической чушью

Президент Трамп также неоднократно называл «зеленые» правила «мошенничеством» и неоднократно выступал в защиту климата, в то время как его администрация распространяла дезинформацию о выборах и вакцинах. Не далее как два месяца назад Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения и социальных служб Трампа, также предположил, что теория заговора с химическими следами реальна, заявив в телевизионном выступлении в мэрии, что он «сделает все, что в моих силах, чтобы остановить» их распространение.