Заявления сторонников Трампа о «химических следах самолетов» назвали конспирологической чушью

Недавняя попытка чиновников Трампа развеять опасения по поводу «химических следов» озадачила и разозлила некоторых экспертов, которые говорят, что американская администрация сама продвигает теорию заговора, одновременно распространяя дезинформацию о климате.
«Это интригующая стратегия для администрации, которая, в зависимости от ведомства, активно продвигает теории заговора или, по крайней мере, конспирологическое мышление», — сказал профессор Тимоти Тангерлини.
На днях, как пишет The Guardian, Агентство по охране окружающей среды (EPA) запустило веб-сайт, посвященный инверсионным следам — следам белого пара, оставляемым самолетами. Сторонники теории заговора называют эти полосы «химическими следами» и полагают, что они содержат загрязняющие химические вещества, предназначенные для массовой стерилизации, контроля погоды или других гнусных заговоров.
Официальные лица администрации США также запустили вторую веб-страницу, посвященную геоинженерии, на которой справедливо отмечается, что «изучаются» схемы «охлаждения Земли путем преднамеренного изменения количества солнечного света». В нем говорится, что «текущая федеральная исследовательская деятельность не должна интерпретироваться как одобрение», хотя и без явного указания на то, что эти усилия не получили широкого распространения.
Веб-сайты были опубликованы в связи с распространением необоснованных слухов о том, что технологии, изменяющие погоду, привели к недавнему катастрофическому наводнению в Техасе. Однако Агентство по охране окружающей среды заявляет, что «давно планировало выпустить эти новые онлайн-ресурсы», над которыми оно «работало в течение нескольких месяцев».
«Что касается наводнения, EPA готово помочь жителям Техаса встать на ноги после этой трагедии», — сказал представитель агентства.
Эксперт Сиджа Сяо, которая в рамках исследования, проведенного в 2021 году, опросила 20 нынешних и бывших приверженцев «химических следов», рассказала, что теория заговора привлекает многих людей, которые ищут простые объяснения трагедиям.
«Некоторые участники моих интервью связывали химические следы со своими личными проблемами со здоровьем или проблемами окружающей среды, такими как загрязнение окружающей среды, — сказала она. — И в этом примере с наводнением в Техасе, я думаю, люди пытаются объяснить очевидную причину реальной жизненной проблемой».
Но поскольку в нем рассматриваются ложные причины наводнений, Трамп постоянно избегает исследований климатического кризиса, которые он отвергает как «мистификацию». Исследования показывают, что наводнение на юго-западе США было бы менее интенсивным, если бы не климатический кризис, вызванный в первую очередь сжиганием ископаемого топлива.
«Вместо того, чтобы бороться с изменением климата, которое делает наводнения, подобные тем, что произошли в Техасе, Северной Каролине, Нью-Мексико и Иллинойсе, более интенсивными, смертоносными и частыми, Агентство по охране окружающей среды Трампа тратит деньги налогоплательщиков впустую, преследуя необоснованные теории заговора, которые ученые развенчали много лет назад, — заявил сенатор от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус. — Это отвлекает внимание от того, что администрация Трампа дает “большой нефти” свободный доступ к загрязнению окружающей среды».
С тех пор как Трамп вновь занял пост в Белом доме в январе, Агентство по охране окружающей среды сократило финансирование климатических исследований, удалило все упоминания о климате с федеральных веб-сайтов и сократило штат сотрудников метеорологических и научных агентств. Оно также выступило против усилий по обеспечению подотчетности в области климата.
Президент Трамп также неоднократно называл «зеленые» правила «мошенничеством» и неоднократно выступал в защиту климата, в то время как его администрация распространяла дезинформацию о выборах и вакцинах. Не далее как два месяца назад Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения и социальных служб Трампа, также предположил, что теория заговора с химическими следами реальна, заявив в телевизионном выступлении в мэрии, что он «сделает все, что в моих силах, чтобы остановить» их распространение.
«Все это способствует формированию такой среды, этой идеи о том, что у вас должно быть низкое доверие к институтам, — сказал Тангерлини, эксперт по фольклору. — И, когда у вас низкое доверие к институтам и источникам информации, к которым у вас есть доступ, вы собираетесь придумать правдоподобную историю, которая найдет отклик».
Некоторым удалось интегрировать новые веб-сайты Агентства по охране окружающей среды (EPA) в эти истории, утверждая, что они просто предоставляют доказательства того, что правительство продолжает скрывать информацию о химических следах.
«Теория заговора — это самореализующийся цикл обратной связи, в котором все может быть превращено в доказательство их убеждений», — говорит Сяо.
По словам Тангерлини, хотя вера в химические следы не основана на реальности, на протяжении всей американской истории существовали настоящие заговоры, в том числе те, которые были связаны с сокрытием тайно распыляемых химических веществ.
Сегодня администрация Трампа открыто отменяет меры защиты от токсичных и вызывающих потепление планеты загрязнителей, позволяя корпорациям по-настоящему вступать в сговор против американского народа, заявил Аарон Регунберг, директор проекта по климатической отчетности в группе защиты прав потребителей Public Citizen.