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Выпущена сувенирная банкнота БРИКС тиражом 10 тыс. экземпляров

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сувенирная банкнота БРИКС напечатана тиражом 10 тыс. экземпляров, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Источник: РИА новости

Сергей Катырин отметил, что идея создания памятной купюры появилась, когда коллеги из бизнес-сообщества хотели найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС.

«Тираж в 10 тыс. экземпляров отпечатан в Киржачской типографии во Владимирской области — одном из ведущих российских предприятий по защищенной печати», — сообщил Сергей Катырин.

Символическую купюру БРИКС впервые показали в октябре 2024 года. На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году представили новую символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. На одной ее стороне изображены птицы из стран — основателей блока (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), на другой — флаги государств — участников объединения. Купюры выпущены небольшим тиражом.

БРИКС — объединение 10 государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Оно возникло в июне 2006 года. Изначально в объединение входили четыре страны, но в 2010 году к нему присоединилась ЮАР. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. В 2023 году в объединение пригласили шесть государств: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны. В 2025 году членом БРИКС стала Индонезия.

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