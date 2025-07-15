Выпущена сувенирная банкнота БРИКС тиражом 10 тыс. экземпляров

БРИКС — объединение 10 государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Оно возникло в июне 2006 года. Изначально в объединение входили четыре страны, но в 2010 году к нему присоединилась ЮАР. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. В 2023 году в объединение пригласили шесть государств: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны. В 2025 году членом БРИКС стала Индонезия.