Медведев: Москву не волнует «театральный ультиматум» Трампа

Москву не волнует «театральный ультиматум» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом во вторник, 15 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа осталась разочарованной. России было все равно, — написал политик в своем личном блоге в соцсети Х.
Ранее Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Американский президент добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков — в том числе Путину.
Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.