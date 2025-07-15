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Медведев: Москву не волнует «театральный ультиматум» Трампа

Москву не волнует «театральный ультиматум» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом во вторник, 15 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Москву не волнует «театральный ультиматум» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом во вторник, 15 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа осталась разочарованной. России было все равно, — написал политик в своем личном блоге в соцсети Х.

Ранее Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Американский президент добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков — в том числе Путину.

Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.

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