Медведев: Москву не волнует «театральный ультиматум» Трампа

Ранее Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Американский президент добавил, что почти никому не доверяет из мировых политиков — в том числе Путину.