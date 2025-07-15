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Заявление Трампа о поставках оружия Украине вызвало замешательство в НАТО

Газета Politico сообщает о замешательстве в рядах НАТО после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок американского оружия Украине.

Газета Politico сообщает о замешательстве в рядах НАТО после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок американского оружия Украине.

Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, которое затем будет поставляться Украине. Он уточнил, что соглашение об этом было достигнуто на июньском саммите, и что США будут поставлять оружие НАТО, а альянс возместит полную стоимость. Он также упомянул о поставках батарей Patriot.

По данным СМИ, в течение нескольких часов после пресс-конференции, на которой было озвучено заявление, военные чиновники и союзники выразили растерянность.

По словам чиновников из стран НАТО, им еще предстоит получить полную информацию о плане, а также определить роль их стран в его реализации. Американские источники указывают на необходимость урегулирования ряда вопросов, связанных с поставками.

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