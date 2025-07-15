Заявление Трампа о поставках оружия Украине вызвало замешательство в НАТО

Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, которое затем будет поставляться Украине. Он уточнил, что соглашение об этом было достигнуто на июньском саммите, и что США будут поставлять оружие НАТО, а альянс возместит полную стоимость. Он также упомянул о поставках батарей Patriot.