Бектенов — о зонах отдыха: «Не соответствуют ни мировым, ни базовым стандартам»

Не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть. Многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что мировым стандартам, базовым требованиям, требованиям безопасности, комфорту. Согласен полностью. Здесь мы с вами единомышленники.
Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако признал:
«К сожалению, у нас такая болезнь есть»
Проблемы качества, санитарии, инфраструктуры и сервиса на казахстанских курортах неоднократно становились темой обсуждений в обществе, особенно на фоне жалоб на Капчагай, Алаколь, Шардару и другие зоны отдыха.
Премьер пообещал, что вопрос будет находиться в зоне повышенного внимания правительства, включая вопросы безопасности, благоустройства и прозрачности ценообразования.