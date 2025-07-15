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Бектенов — о зонах отдыха: «Не соответствуют ни мировым, ни базовым стандартам»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию с курортной инфраструктурой в стране, признав наличие системных проблем. Заявление прозвучало в ходе брифинга, передает BAQ.KZ.

Источник: Акимат ВКО

Не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть. Многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что мировым стандартам, базовым требованиям, требованиям безопасности, комфорту. Согласен полностью. Здесь мы с вами единомышленники.

сказал глава правительства

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако признал:

«К сожалению, у нас такая болезнь есть»

Проблемы качества, санитарии, инфраструктуры и сервиса на казахстанских курортах неоднократно становились темой обсуждений в обществе, особенно на фоне жалоб на Капчагай, Алаколь, Шардару и другие зоны отдыха.

Премьер пообещал, что вопрос будет находиться в зоне повышенного внимания правительства, включая вопросы безопасности, благоустройства и прозрачности ценообразования.