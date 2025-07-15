Бектенов — о зонах отдыха: «Не соответствуют ни мировым, ни базовым стандартам»

Не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть. Многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что мировым стандартам, базовым требованиям, требованиям безопасности, комфорту. Согласен полностью. Здесь мы с вами единомышленники.