«Точка зрения президента (США) такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займёт», — сказал собеседник издания.
По мнению президента США, Россия обладает более мощной экономикой и значительно большим военным потенциалом по сравнению с Украиной, что делает исход конфликта предрешённым.
Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он этого анонсировал на весь мир. Американский лидер сказал, что Вашингтон введёт пошлины против РФ через 50 дней, если Москва не сможет за этот срок уладить конфликт с Украиной. В Европе несколько разочаровались таким исходом.