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«‎Вопрос времени»: Трамп уверен в победе России на Украине

У президента США Дональда Трампа нет никаких сомнений в том, что Россия в итоге одержит победу на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированного представителя администрации главы американского государства.

Источник: Life.ru

«Точка зрения президента (США) такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займёт», — сказал собеседник издания.

По мнению президента США, Россия обладает более мощной экономикой и значительно большим военным потенциалом по сравнению с Украиной, что делает исход конфликта предрешённым.

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он этого анонсировал на весь мир. Американский лидер сказал, что Вашингтон введёт пошлины против РФ через 50 дней, если Москва не сможет за этот срок уладить конфликт с Украиной. В Европе несколько разочаровались таким исходом.

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