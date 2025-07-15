«‎Вопрос времени»: Трамп уверен в победе России на Украине

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, которое он этого анонсировал на весь мир. Американский лидер сказал, что Вашингтон введёт пошлины против РФ через 50 дней, если Москва не сможет за этот срок уладить конфликт с Украиной. В Европе несколько разочаровались таким исходом.