Трамп тайно разрешил Украине бить ракетами ATACMS на 300 км вглубь России

«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров», — говорится в материале.
Данные ракеты не смогут достичь Москвы или Санкт-Петербурга, однако способны угрожать военным базам, аэродромам и складам на территории России, которые сейчас находятся за пределами досягаемости ВСУ, пишет издание.
Напомним, что Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме достиг соглашения о поставках оружия Украине. По его словам, договор предусматривает, что вооружение будет поставляться при условии оплаты со стороны Киева.