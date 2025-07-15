Трамп тайно разрешил Украине бить ракетами ATACMS на 300 км вглубь России

«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров», — говорится в материале.