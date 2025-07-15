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На Украине признали потерю ВСУ села Богатырь в ДНР

Украинские источники сообщили также о продвижении войск РФ у Алексеевки, Малиновки, Новохатского, Разино и Толстого.

Источник: Аргументы и факты

Переход под контроль российских войск села Богатырь в ДНР признал во вторник украинский аналитический ресурс DeepState.

Он сообщил также о продвижении российских подразделений у Алексеевки, Малиновки, Новохатского, Разино и Толстого.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Богатырь 23 мая. Позднее сообщалось о неоднократных безуспешных попытках украинских боевиков вернуть контроль над этим населенным пунктом.

О переходе под контроль ВС РФ Алексеевки стало известно 12 июня. В начале этого месяца Минобороны сообщило об освобождении Разино, 9 июля — о переходе под контроль ВС РФ села Толстой. В минувшее воскресенье появилась информация об освобождении Новохатского, в понедельник — о взятии Малиновки.