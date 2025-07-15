На Украине признали потерю ВСУ села Богатырь в ДНР

О переходе под контроль ВС РФ Алексеевки стало известно 12 июня. В начале этого месяца Минобороны сообщило об освобождении Разино, 9 июля — о переходе под контроль ВС РФ села Толстой. В минувшее воскресенье появилась информация об освобождении Новохатского, в понедельник — о взятии Малиновки.