На Украине признали потерю ВСУ села Богатырь в ДНР

Переход под контроль российских войск села Богатырь в ДНР признал во вторник украинский аналитический ресурс DeepState.
Он сообщил также о продвижении российских подразделений у Алексеевки, Малиновки, Новохатского, Разино и Толстого.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Богатырь 23 мая. Позднее сообщалось о неоднократных безуспешных попытках украинских боевиков вернуть контроль над этим населенным пунктом.
О переходе под контроль ВС РФ Алексеевки стало известно 12 июня. В начале этого месяца Минобороны сообщило об освобождении Разино, 9 июля — о переходе под контроль ВС РФ села Толстой. В минувшее воскресенье появилась информация об освобождении Новохатского, в понедельник — о взятии Малиновки.