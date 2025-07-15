Ранее парламент принял декларацию «о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу». Согласно декларации, «вступление в Европейский Союз является единственным жизнеспособным способом гарантировать свободу, мир и устойчивое развитие Республики Молдова в контексте угроз национальной и региональной безопасности».
«Власти Молдавии стараются убедить избирателя в единственно возможном пути развития, только через евроинтеграцию, по сути, морочат голову своеобразной “евроморковкой”, — сказал Шорников.
Он напомнил, что парламентские выборы в Молдавии в этом году пройдут 28 сентября. «Власти в Молдавии пытаются поместить общественное сознание страны в довольно простую матрицу: во-первых, все внутренние проблемы можно решить через присоединение Молдовы к Евросоюзу; во-вторых, единственной партией, которой позволено декларировать своей целью евроинтеграцию остается ПДС; в-третьих, все остальные политформирования, несмотря на их проевропейские лозунги, лишены высочайшего доверия брюссельских чиновников, а значит они могут лишь поддерживать курс ПДС; в-четвертых, партии, которые не поддерживают евроинтеграцию — антинациональные и должны быть запрещены», — отметил собеседник агентства.
По его словам, в рамках такой логики власти Молдавии и ведут политический процесс, главное содержание которого поддержание у населения иллюзии скорой и неизбежной евроинтеграции. «В этом молдавские власти находят полную поддержку еврочиновников. Для этого ЕС периодически устраивает в Кишиневе свои слеты с обсуждением планов расширения ЕС. Никакой конкретики на таких саммитах нет, но твердое намерение когда-нибудь принять в свой состав Молдавию они обозначают», — отметил эксперт.
Он уточнил, что со своей стороны и молдавские власти декларируют непоколебимость европейского пути. «Весь этот морок необходимо поддерживать строго до парламентских выборов. А когда трижды обманутый избиратель снова проголосует за проевропейский курс, брюссельские марионетки продолжат реализацию глобалистской повестки в нашем регионе, какой бы она ни была», — подчеркнул Шорников.