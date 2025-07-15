Он напомнил, что парламентские выборы в Молдавии в этом году пройдут 28 сентября. «Власти в Молдавии пытаются поместить общественное сознание страны в довольно простую матрицу: во-первых, все внутренние проблемы можно решить через присоединение Молдовы к Евросоюзу; во-вторых, единственной партией, которой позволено декларировать своей целью евроинтеграцию остается ПДС; в-третьих, все остальные политформирования, несмотря на их проевропейские лозунги, лишены высочайшего доверия брюссельских чиновников, а значит они могут лишь поддерживать курс ПДС; в-четвертых, партии, которые не поддерживают евроинтеграцию — антинациональные и должны быть запрещены», — отметил собеседник агентства.