WP: Трамп рассматривал вариант отправки на Украину ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, какими Вашингтон ударил по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что в итоге ракеты не попали в список поставок, но их могут развернуть позже, «если Трамп захочет еще больше рычагов влияния».
Накануне американский лидер заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках вооружения на Украину: Вашингтон будет его производить, а страны альянса — оплачивать.
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