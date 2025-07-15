Трамп перестал считать НАТО устаревшей организацией

О том, что НАТО является «устаревшей» организацией, Трамп заявил перед своим первым президентским сроком в январе 2017 года. Тогда он связывал это с тем, что альянс в должной мере «не занимался борьбой с терроризмом», а многие страны — члены НАТО «не платят» то, что они «должны платить».