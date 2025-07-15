Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители

Я не помню, где конкретно, то ли в Боровом, то ли на Алаколе в 2021 году. После этого я просто в отпуске не был и не ездил никуда. Здесь в Астане самое близкое — Боровое, но не получается пока. На Алаколе в прошлом году был в рамках рабочей поездки, не купался, естественно, а смотрел, как ситуация обстоит… Будем работать максимально, чтобы казахстанцы отдыхали внутри страны. Это и для экономики намного выгоднее, то есть зарабатывать же будут наши граждане, кто будет принимать туристов. Поэтому будем работать.