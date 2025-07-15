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Где в Казахстане отдыхают Бектенов и его заместители

Премьер-министр Олжас Бектенов и его четыре заместителя на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года оценили отдых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты отметили, что после критики президента члены правительства поехали по местам отдыха в Казахстане. Они поинтересовались, какие проблемы они выявили и когда в последний раз они отдыхали в стране и где.

Я не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть и многие наши курортные места отдыха не соответствуют не то что каким-то мировым стандартам, а базовым требованиям по безопасности, по комфорту. Согласен с вами, здесь мы единомышленники. Работа будет проводиться. К сожалению, у нас такая болезнь есть: всегда приходят красивые отчеты, что все готовы к пляжному сезону, на поверку оказывается не так. Признаем, здесь недоработка есть, в том числе со стороны правительства.

признал Олжас Бектенов

Однако он затруднился сказать, где сам отдыхал в последний раз.

Я не помню, где конкретно, то ли в Боровом, то ли на Алаколе в 2021 году. После этого я просто в отпуске не был и не ездил никуда. Здесь в Астане самое близкое — Боровое, но не получается пока. На Алаколе в прошлом году был в рамках рабочей поездки, не купался, естественно, а смотрел, как ситуация обстоит… Будем работать максимально, чтобы казахстанцы отдыхали внутри страны. Это и для экономики намного выгоднее, то есть зарабатывать же будут наши граждане, кто будет принимать туристов. Поэтому будем работать.

заверил глава кабмина

Его заместители, судя по их словам, также давно не брали полноценного отпуска.

Я тоже, к моему сожалению, давно не был в отпуске. Но очень люблю малую родину — Баянаул, Павлодар. Это мои любимые места.

признался Роман Скляр

Не отдыхал последние два года и Серик Жумангарин.

Последний раз был на Новый год в Акколе. Очень хорошее место, кстати.

отметил он

Ермеку Кушербаеву и Канату Бозумбаеву в прошлом году удалось хоть и мало, но отдохнуть.

В прошлом году было семь дней отпуска. На четыре дня я выезжал в Европу, также отдыхал на Бухтарме с семьей.

подчеркнул Ермек Кушербаев