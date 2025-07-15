Ранее в Молдавии по инициативе правительства был запущен проект, посвященный депортациям в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма «Сибирь на костях» — не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, заявившей об одностороннем освещении темы и отсутствии упоминаний о таких причинах репрессий, как доносы и обвинения в коллаборационизме.
«Сегодня молодых солдат в сорокаградусную жару сажают в вагоны и везут на показ фильма “Сибирь на костях”. Вместо системной работы по воспитанию уважения к истории и героям — попытка посеять комплекс жертвы», — отметил Петрович в своем Telegram-канале «Солдат Победы».
Общественный деятель также отметил, что в рамках армейского воспитания практически не упоминаются ключевые события, связанные с военной историей Молдавии. «Почему не показывают фильмы о Ясско-Кишиневской операции, молдавских подпольщиках, афганской кампании или участии в Первой мировой?» — задался вопросом Петрович. Он констатировал, что в молдавской армии отсутствует четкая концепция патриотического воспитания. «Нет, такой задачи ни в армии, ни в государстве нет. Есть установка — воспитать ненависть под видом памяти», — добавил глава координационного комитета блока «Победа».
Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность», негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В последнее время в Молдавии усиливается общественное внимание к содержанию идеологических программ в армии. Темой обсуждения стали выбор фильмов для просмотров и способы интерпретации исторических событий в рамках военного воспитания.