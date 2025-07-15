Ранее в Молдавии по инициативе правительства был запущен проект, посвященный депортациям в Сибирь в сталинский период. Согласно приказу, подписанному министром образования Даном Перчуном, 8 мая в обязательном порядке был организован показ фильма «Сибирь на костях» — не только для школьников, начиная с пятого класса, но и в других учреждениях. Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции, заявившей об одностороннем освещении темы и отсутствии упоминаний о таких причинах репрессий, как доносы и обвинения в коллаборационизме.