В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику

«Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — сказал Сафонов.
По мнению депутата, его вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно «окружить регион и вынудить сдаться».
«Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остается территорией мира. Военная альтернатива принесет всем только горе», — отметил депутат.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.