В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику

«Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — сказал Сафонов.