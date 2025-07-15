WP: Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург

«Договорились, что мы будем поставлять им [странам Европы] оружие, а они будут за него платить. Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они [европейцы] будут за него платить», — сказал он.