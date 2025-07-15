Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме РФ допустили, что США получат Зангезурский коридор

Предложение США об аренде Зангезурского коридора якобы для обеспечения примирения Армении и Азербайджана может оказаться реальным планом захвата контроля над участком на границе у Ирана. Об этом первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Зангезурский коридор — транспортный маршрут, из-за которого Ереван и Баку не могут прийти к согласию более десяти лет. О плане США арендовать дорогу на 100 лет, чтобы страны-соседи могли ей пользоваться без споров друг с другом, 14 июля заявил американский посол в Турции Том Бэррэк, пишет RTVI.

По мнению Затулина, американский дипломат озвучил предложение публично, потому что уже заручился согласием Армении и Азербайджана на аренду дороги. Также депутат предположил, что Ереван и Баку ранее специально вносили напряжение в отношения с Москвой, чтобы не консультироваться с Кремлем по поводу передачи США контроля над важным участком на границе.

«Думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу Зангезурского коридора», — сказал депутат.

Затулин напомнил, что ранее предполагалось, что контроль над Зангезурским коридором будет осуществлять Россия. Депутат предположил, что Баку и Ереван заинтересованы в контроле «нового хозяина», поэтому могут отдать США спорный маршрут.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что Ереван не обсуждает передачу контроля над Зангезурским коридором, так как он является территорией страны.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что не владеют информацией о планах США взять управление Зангезурским коридором в Армении.