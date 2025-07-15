В Госдуме РФ допустили, что США получат Зангезурский коридор

«Думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу Зангезурского коридора», — сказал депутат.