В Госдуме РФ допустили, что США получат Зангезурский коридор

Зангезурский коридор — транспортный маршрут, из-за которого Ереван и Баку не могут прийти к согласию более десяти лет. О плане США арендовать дорогу на 100 лет, чтобы страны-соседи могли ей пользоваться без споров друг с другом, 14 июля заявил американский посол в Турции Том Бэррэк, пишет RTVI.
По мнению Затулина, американский дипломат озвучил предложение публично, потому что уже заручился согласием Армении и Азербайджана на аренду дороги. Также депутат предположил, что Ереван и Баку ранее специально вносили напряжение в отношения с Москвой, чтобы не консультироваться с Кремлем по поводу передачи США контроля над важным участком на границе.
«Думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу Зангезурского коридора», — сказал депутат.
Затулин напомнил, что ранее предполагалось, что контроль над Зангезурским коридором будет осуществлять Россия. Депутат предположил, что Баку и Ереван заинтересованы в контроле «нового хозяина», поэтому могут отдать США спорный маршрут.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что Ереван не обсуждает передачу контроля над Зангезурским коридором, так как он является территорией страны.
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что не владеют информацией о планах США взять управление Зангезурским коридором в Армении.