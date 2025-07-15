Spiegel: в Европе разочаровались заявлением Трампа о России

Как пишет Spiegel, европейские эксперты сомневаются в их эффективности, учитывая, что Россия экспортировала в США товары на сумму менее $5 млрд в 2023 году, а в 2024 году этот показатель еще снизился. Издание подчеркивает, что прямые тарифы вряд ли окажут значительное влияние на российскую экономику, что вызывает вопросы о целесообразности таких мер.