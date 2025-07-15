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Spiegel: в Европе разочаровались заявлением Трампа о России

Европейские политики разочарованы заявлением президента США Дональда Трампа о мерах против России, сообщает немецкий журнал Spiegel. Европейские чиновники ожидали более значительных шагов от Соединенных Штатов, но результаты оказались ниже ожиданий, отмечает издание.

Источник: Fabian Strauch/dpa/picture-alliance/TASS

Особое недовольство вызвали меры, которые господин Трамп намерен принять в случае отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. Речь идет о возможных санкциях против России.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне господин Трамп объявил о введении пошлин в 100% на российские товары, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании ситуации в Украине. Также он пообещал поставить 17 систем Patriot в Европу для поддержки Киева.

Как пишет Spiegel, европейские эксперты сомневаются в их эффективности, учитывая, что Россия экспортировала в США товары на сумму менее $5 млрд в 2023 году, а в 2024 году этот показатель еще снизился. Издание подчеркивает, что прямые тарифы вряд ли окажут значительное влияние на российскую экономику, что вызывает вопросы о целесообразности таких мер.

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