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Паслер поручил усилить меры безопасности во время «Царских дней» в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля, УралПолит.Ru. Врио губернатора Денис Паслер поручил обеспечить максимальные меры безопасности при проведении масштабных мероприятий в рамках «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В том числе, министерству общественной безопасности глава региона поставил задачу скоординировать работу всех ведомств, которые отвечают за проведения крестного хода. Напомним, он пройдет в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

«Крестный ход — важное событие для тысяч верующих, и наша задача — сделать все, чтобы он прошел спокойно и безопасно. На всем маршруте будут работать сотрудники полиции, медики и волонтеры», — рассказал Паслер.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в Екатеринбурге и на ЕКАД во время крестного хода ограничат движение транспорта. А паломников утром в уральскую столицу доставят бесплатные автобусы.