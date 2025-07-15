Паслер поручил усилить меры безопасности во время «Царских дней» в Екатеринбурге

В том числе, министерству общественной безопасности глава региона поставил задачу скоординировать работу всех ведомств, которые отвечают за проведения крестного хода. Напомним, он пройдет в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.
«Крестный ход — важное событие для тысяч верующих, и наша задача — сделать все, чтобы он прошел спокойно и безопасно. На всем маршруте будут работать сотрудники полиции, медики и волонтеры», — рассказал Паслер.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в Екатеринбурге и на ЕКАД во время крестного хода ограничат движение транспорта. А паломников утром в уральскую столицу доставят бесплатные автобусы.