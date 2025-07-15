Паслер поручил усилить меры безопасности во время «Царских дней» в Екатеринбурге

В том числе, министерству общественной безопасности глава региона поставил задачу скоординировать работу всех ведомств, которые отвечают за проведения крестного хода. Напомним, он пройдет в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.