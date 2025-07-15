Politico узнало, что ЕС может убрать преграду для санкций против России

На заседании COREPER 13 июля Мальта выступила против предложения ограничить потолок цен на российские энергоносители на уровне 15% от рыночной цены.
Как объяснили источники издания, на совещании ЕС представители Мальты выразили несогласие с введением потолка цен на российскую нефть и не смогли связаться с национальным лидером для получения согласования.
«Теперь есть надежда, что Мальта подчинится и мы сможем заключить соглашение во вторник», — сказал дипломат ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас также заявила 15 июля, что ЕС «очень-очень близок» к принятию 18-го пакета санкций, передает Reuters. «Я надеюсь, мы сделаем это [согласуем санкции] сегодня», — сказала политик.
О том, что Мальта стала новым препятствием на пути согласования 18-го пакета санкций ЕС против России, Politico сообщило ранее. При этом Словакия, долго блокировавшая санкции, выразила готовность их поддержать при смягчении условий по российскому газу. Препятствиями также остаются Греция и Кипр, но они готовы к обсуждению.
Россия считает западные ограничения незаконными и требует их отмены.