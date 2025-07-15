Politico узнало, что ЕС может убрать преграду для санкций против России

О том, что Мальта стала новым препятствием на пути согласования 18-го пакета санкций ЕС против России, Politico сообщило ранее. При этом Словакия, долго блокировавшая санкции, выразила готовность их поддержать при смягчении условий по российскому газу. Препятствиями также остаются Греция и Кипр, но они готовы к обсуждению.