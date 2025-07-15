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Сторонники Трампа выступили против помощи Украине, пишет Atlantic

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступают против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь, пишет издание Atlantic.

Источник: © РИА Новости

Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.

«Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву», — отмечается в публикации.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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