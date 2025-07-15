Лукашенко проводит встречу с ректором Пекинского университета

Лукашенко встречается с ректором Пекинского университета.
Встреча проходит во Дворце Независимости. Речь, как отмечает «Пул Первого», идет об образовании.
Пекинский университет — один из старейших и крупнейших вузов Китая, был основан в 1898 году и известен еще под сокращенным именем «Бэйда». В структуре вуза — 30 колледжей и 12 факультетов, студентов обучают по более чем 300 специальностям. Среди более 35 тысяч студентов вуза много иностранных студентов, в том числе из Южной Кореи, Северной Америки и Европы.
Университет также обладает крупнейшей библиотекой в Азии — более восьми миллионов книг, площадь книгохранилищ и читальных залов достигает 50 тысяч квадратных метров.