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Лукашенко проводит встречу с ректором Пекинского университета

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Лукашенко встречается с ректором Пекинского университета.

говорится в сообщении

Встреча проходит во Дворце Независимости. Речь, как отмечает «Пул Первого», идет об образовании.

Пекинский университет — один из старейших и крупнейших вузов Китая, был основан в 1898 году и известен еще под сокращенным именем «Бэйда». В структуре вуза — 30 колледжей и 12 факультетов, студентов обучают по более чем 300 специальностям. Среди более 35 тысяч студентов вуза много иностранных студентов, в том числе из Южной Кореи, Северной Америки и Европы.

Университет также обладает крупнейшей библиотекой в Азии — более восьми миллионов книг, площадь книгохранилищ и читальных залов достигает 50 тысяч квадратных метров.

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