Глава Перми рассказал о выходе новых автобусов на три городских маршрута

Глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале рассказал о целенаправленном продолжении обновления общественного транспорта города. С 15 июля на городские маршруты № 1, № 4 и № 67 вышли новые автобусы.
Современные низкопольные машины оборудованы кондиционерами, увеличенным количеством валидаторов, медиапанелями и USB-розетками, датчиками подсчета пассажиропотока и системой навигационного контроля. В автобусах установили стеклопакеты для лучшего сохранения микроклимата в салоне, датчики дистанционного контроля работы климатической установки.
«Мы приняли автобусы особо большого класса производства ЛиАЗ. Эта техника специально произведена для Перми, исходя из требований к подвижному составу. Перевозчик получил 28 автобусов марки ЛиАЗ: 15 — особо большого класса, 13 — большого класса», — пояснил Эдуард Соснин.
По инициативе перевозчика ООО «ЯТК-2» в автобусах установили поручни из нержавеющей стали для снижения риска воздействия на них реагентов в зимний период. Также их оснастили системой адресного открытия дверей: автобусы сохранят микроклимат салона в часы малого пассажиропотока.
Новые автобусы «гармошки» ЛиАЗ-6213 укомплектованы дополнительными газовыми баллонами для удобства эксплуатации, увеличенной кабиной водителя. Это положительно скажется на комфорте работы и безопасности движения.
Длина автобуса особо большого класса составляет около 18 метров, вместимость — более 150 пассажиров. Он вмещает почти на 50% больше, чем одиночная машина. В администрации Перми отметили, что эта особенность делает автобус хорошим решением для загруженных направлений, сохраняя его маневренность.
Автобусы «гармошки» приступили к обслуживанию маршрута № 1, на маршруты № 4 и № 67 вместо автобусов Lotos 105 вышли современные 12-метровые автобусы ЛиАЗ и Volgabus.
Пассажирам автобусов маршрута № 67 надо обратить внимание на изменение его пути следования. Маршрут перенесли на ул. Пушкина с конечной остановкой «Ул. Куфонина».
С сентября этого года жители микрорайона Заостровка также смогут пользоваться автобусами особо большого класса на маршруте № 14. В декабре «гармошки» выйдут и на маршрут № 15.