Глава Перми рассказал о выходе новых автобусов на три городских маршрута

Длина автобуса особо большого класса составляет около 18 метров, вместимость — более 150 пассажиров. Он вмещает почти на 50% больше, чем одиночная машина. В администрации Перми отметили, что эта особенность делает автобус хорошим решением для загруженных направлений, сохраняя его маневренность.