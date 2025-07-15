Рабочий день главы Кубани проводит в Красноармейском районе

— Сегодня рабочий день провожу в Красноармейском районе. Посещу промышленные предприятия, посмотрю, как действуют региональные меры поддержки. Также посмотрю соцобъекты муниципалитета. После встречусь с активом. Обсудим развитие района, предложения по улучшению жизни в нем. Мне важно получить обратную связь от жителей, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.
По результатам комплексного анализа социально-экономического развития Красноармейский район в 2024 году занял 25-е место среди других районов региона. В сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики показатели района превышают средние по краю, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.