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Рабочий день главы Кубани проводит в Красноармейском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посещает муниципалитет с заместителями и руководителями региональных органов власти.

Источник: РИА "Новости"

— Сегодня рабочий день провожу в Красноармейском районе. Посещу промышленные предприятия, посмотрю, как действуют региональные меры поддержки. Также посмотрю соцобъекты муниципалитета. После встречусь с активом. Обсудим развитие района, предложения по улучшению жизни в нем. Мне важно получить обратную связь от жителей, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

По результатам комплексного анализа социально-экономического развития Красноармейский район в 2024 году занял 25-е место среди других районов региона. В сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики показатели района превышают средние по краю, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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