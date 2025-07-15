Власть в Молдове упустила шанс поставить людей на первое место: Вместо решений правящая ПАС предлагала лишь позорные «нарративы и виноватых»

В последние годы я говорил о бедности, депопуляции, кризисах, которые с каждым годом только углубляются. Я выбрал путь открыто говорить о проблемах, с которыми сталкивается Республика Молдова. Вместо того чтобы быть услышанным властью, я подвергся нападкам и блокировкам, — пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Расследование европейского издания REST подтверждает всё, о чём я говорил всё это время: на бумаге у нас — европейская интеграция и реформы; на деле — бедность, долги, пустые сёла, заблокированные институты.
Власть, которая упустила шанс поставить людей на первое место.
1. Энергетический кризис.
Молдова остаётся на 70% зависимой от дорогого импорта после того, как Россия прекратила поставки газа (2022).
Половина сети и главная электростанция находятся в Приднестровье (дешёвый газ), остальные платят в два-три раза больше.
Зимой 2022−23 годов правительство взяло в долг 400 млн €. Сети устарели, соединения с ЕС — недостаточны.
2. Социальные протесты.
Зимой 2022−23 тысячи людей вышли на улицы с плакатами: «У них миллионы. Мы голодаем».
Правительство обвинило их в «российской манипуляции», но проблемы остались.
Люди так и остались с непосильными счетами и без поддержки.
3. Бедность.
31,6% живут за чертой бедности (2023), минимальный доход ~160 долларов, ВВП на душу населения низкий.
Инфляция около 30%, цены на продукты и коммунальные услуги взлетели.
4. Депопуляция.
Рождаемость снизилась на 70% по сравнению с 1989 г. Население сократилось с 4,3 млн до 2,5 млн, ежегодно уезжает около 50 000 человек — эквивалент целого района в год.
Почти половина граждан живут в диаспоре, а страна зависит от переводов (~12% ВВП, ~2 млрд долларов). Молодёжь в меньшинстве, людей старше 60 лет уже 23%.
Пустые сёла, закрытые школы, рынки без людей — и ни одного серьёзного плана по остановке исхода.
5. Сельское хозяйство.
~7% ВВП, но −19% в 2024 г. Фермеры требовали приостановить долги и оказать помощь; правительство обещало, но не выполнило.
Импорт растёт, земля остаётся необработанной.
6. Экономика и долги.
Рост ВВП: +0,1% (2024).
Госдолг: 35,2% ВВП.
Внешние фонды пошли на потребление, а не на инвестиции. Бремя останется на будущих поколениях.
7. Судебная реформа.
59% респондентов считают реформу провалившейся.
Дела о коррупции откладываются, спорные увольнения (в том числе неудобных судей), больше медийного шоу, чем результатов.
Вместо доверия правосудие стало ареной политических боёв.
8. Милитаризация.
Бюджет на оборону: с 0,39% до 0,55% ВВП, планируется довести до 1% к 2030 г. Расходы растут, но люди остаются в бедности.
Критики говорят о нарушении нейтралитета.
9. Идентичность и автономия.
Связи с Румынией через инфраструктуру, паспорта, сотрудничество. В Гагаузии арест Евгении Гутул (2025) и централизация вызвали напряжение и протесты.
В некоторых регионах сближение воспринимается как навязанное.
10. Свобода прессы.
66 случаев запугивания журналистов (2024).
Критическая и онлайн-пресса подвергалась преследованиям, закрытиям, цензуре под предлогом «экстремизма» и «языка вражды».
11. Манипуляции на выборах.
Правила изменены, чтобы ослабить оппозицию и диаспору.
Оппозиция обвиняет власть в политическом использовании правосудия.
12. Риторика и реальность.
Молдова получила статус кандидата в ЕС и «план роста» на 1,9 млрд €, но уровень жизни не улучшился.
«Молдова реформирована по форме, но остаётся недоразвитой по сути» (REST).
Выводы.
Европейская риторика скрыла реальные провалы. Правосудие заблокировано, экономика застыла, бедность и демографический спад углубились. Вместо решений власть предлагала лишь «нарративы и виноватых».
Эти цифры — не просто статистика. Это люди, которые мёрзнут в домах, пустые сёла, отсутствие надежды.
Пора честно признать реальность и поставить людей на первое место.
Потому что в стране без людей уже нечем управлять.
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