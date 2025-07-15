Власть в Молдове упустила шанс поставить людей на первое место: Вместо решений правящая ПАС предлагала лишь позорные «нарративы и виноватых»

В последние годы я говорил о бедности, депопуляции, кризисах, которые с каждым годом только углубляются. Я выбрал путь открыто говорить о проблемах, с которыми сталкивается Республика Молдова. Вместо того чтобы быть услышанным властью, я подвергся нападкам и блокировкам, — пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.