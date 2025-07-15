Олжас Бектенов об утечке данных казахстанцев: Слив может быть связан с медорганизациями

Премьер-министр подтвердил факт утечки данных и сообщил, что соответствующие органы проводят проверку, а также ведется расследование в рамках уголовного дела.
Могу сказать, что это данные 2022 года, по имеющейся сейчас информации. То есть утечка произошла на тот момент. Конечно, это не красит никого, в том числе и правительство, что есть такие факты. Однако, по предварительным данным проверяющих органов, утечка могла произойти из медицинских организаций. Эти структуры имеют доступ к государственным базам данных, но не всегда обеспечивают их должную сохранность. За это предусмотрена соответствующая ответственность. Будем в том числе с учетом роста подобных угроз реагировать в законодательном и оперативном плане.
Он также рассказал, что именно за эту утечку данных никого не наказали, потому что нет еще конкретных выводов.
Я думаю, однозначно правоохранительные органы дойдут до сути, найдут ответственное лицо, которое допустило это. И оно будет привлечено к уголовной ответственности.
16 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в открытый доступ утекли 16,3 млн записей с персональными данными жителей Казахстана. 17 июня в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявили, что идет расследование со стороны государства. 18 июня вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков отметил, что в связи с этими событиями перевыпускать ИИН или удостоверение личности бессмысленно.