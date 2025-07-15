Олжас Бектенов об утечке данных казахстанцев: Слив может быть связан с медорганизациями

Могу сказать, что это данные 2022 года, по имеющейся сейчас информации. То есть утечка произошла на тот момент. Конечно, это не красит никого, в том числе и правительство, что есть такие факты. Однако, по предварительным данным проверяющих органов, утечка могла произойти из медицинских организаций. Эти структуры имеют доступ к государственным базам данных, но не всегда обеспечивают их должную сохранность. За это предусмотрена соответствующая ответственность. Будем в том числе с учетом роста подобных угроз реагировать в законодательном и оперативном плане.