Мэр Сочи осмотрел оползневой участок на улице Шаумяна

Оползневой процесс в районе дома № 18 активизировался в январе 2020 года, после чего на территории ввели режим ЧС муниципального уровня и начали устранять последствия. В мэрии отметили, что большой объем работ на Шаумяна выполнен, но часть необходимых задач еще предстоит выполнить.