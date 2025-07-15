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Мэр Сочи осмотрел оползневой участок на улице Шаумяна

В Сочи ищут способы стабилизировать оползень на улице Шаумяна.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин осмотрел оползневой участок на улице Шаумяна после обращения местных жителей на личном приеме в июне. Тогда сочинцы рассказали, что обеспокоены продолжающейся подвижкой грунта. Вместе со специалистами профильных департаментов Прошунин выехал на место для разработки технических решений.

Оползневой процесс в районе дома № 18 активизировался в январе 2020 года, после чего на территории ввели режим ЧС муниципального уровня и начали устранять последствия. В мэрии отметили, что большой объем работ на Шаумяна выполнен, но часть необходимых задач еще предстоит выполнить.

«Поручил разработать требуемые технические решения и внести необходимые корректировки в проектную документацию, — сказал глава Сочи. — Важно стабилизировать оползень и обезопасить жителей и городскую инфраструктуру в будущем».

Специализированная организация, ранее проводившая берегоукрепление на объекте, повторно обследует склон. На основании полученных данных предложат решения по аварийно-восстановительным работам и определят дополнительные источники финансирования.

Ранее сообщалось, что более 19 млн рублей выделили на транспортную логистику в сочинской Соболевке.