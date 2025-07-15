WP: Трамп может одобрить Киеву удары ATACMS вглубь России

Анонимный источник из Белого дома передал колумнисту информацию о том, что Украине позволят использовать 18 ракет ATACMS, которые ей передали ранее. По словам автора издания, ракеты не смогут поразить цели в районе Москвы или Санкт-Петербурга, но смогут разрушить важную военную инфраструктуру, например, военные базы, аэродромы или склады снабжения в той части России, которая сейчас считается безопасной.
По данным собеседника журналиста, представители Минобороны США уже длительное время призывают Дональда Трампа дать Киеву разрешение на атаки российских территорий с использованием ATACMS. В Пентагоне планируют передачу Украине дополнительной партии ракет к комплексам.
Игнатиус напомнил, о чем шел разговор между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в июле. Американский президент спросил у собеседника, почему ВСУ не бьет по Москве. В ответ Зеленский заявил, что сделает это, если США обеспечат Киев оружием.
Первая партия ATACMS дальностью 165 км была доставлена на Украину осенью 2023 года. Осенью 2024 года бывший президент США Джо Байден снял запрет на использование ракет для атак по российским регионам. Киев использовал ATACMS для ударов по Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской областям.
Во время атаки шестью ATACMS и шестью Storm Shadow в январе 2025 года в Брянской области были повреждены 40 жилых зданий. Пострадавших и жертв удалось избежать благодаря действиям служб ПВО.
В ответ на одну из атак с использованием американского дальнобойного оружия ВС РФ поразила конструкторское бюро «Луч» на Украине, которое выпускает ракеты «Нептун» и боеприпасы к системе «Ольха».
Армия России в ответ на удары ATACMS также нанесла удар по военно-промышленному предприятию в Днепре. Цель поразили новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник».
Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что если Украина получит разрешение США на удары дальнобойным оружием по регионам РФ, то это будет расцениваться как вступление в военный конфликт с Россией стран НАТО. Кремль назвал использование Киевом дальнобойных ракет, предоставленных западными государствами, «новой эскалацией».