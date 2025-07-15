WP: Трамп может одобрить Киеву удары ATACMS вглубь России

Анонимный источник из Белого дома передал колумнисту информацию о том, что Украине позволят использовать 18 ракет ATACMS, которые ей передали ранее. По словам автора издания, ракеты не смогут поразить цели в районе Москвы или Санкт-Петербурга, но смогут разрушить важную военную инфраструктуру, например, военные базы, аэродромы или склады снабжения в той части России, которая сейчас считается безопасной.