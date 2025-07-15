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Сергей Кравчук: «Парки должны быть удобными для всех жителей Хабаровска»

Мэр Хабаровска поручил сделать городские парки удобнее и доступнее для жителей.

Источник: администрация Хабаровска

В краевом центре разрабатывают новый план развития городских парков. Главная задача — сделать их удобнее и доступнее для всех жителей, учитывая реальные пожелания хабаровчан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В парке «Северный» появятся новые зоны отдыха с беседками и освещением, цветочные клумбы, а также площадка для людей с ограниченными возможностями.

Дирекция по развитию территорий вместе с муниципальными службами уже приступила к подготовке проекта. В течение месяца планируется собрать предложения от жителей, чтобы учесть их пожелания.

«Парки должны быть удобными для всех жителей Хабаровска. Мы ждем отзывов и предложений, чтобы сделать городскую среду лучше», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Особое внимание уделят восстановлению природного источника со святой водой рядом с храмом Серафима Саровского. Родник пользуется популярностью и у верующих, и у просто отдыхающих.

В парке имени Гагарина мэр дал поручение убрать последствия вандализма, которые повредили спортивную площадку, а также привести в порядок общественные туалеты.

Одна из местных жительниц рассказала, что на территории парка раньше была площадка для панна-футбола, где занималась ее дочь с инвалидностью. Женщина выразила надежду, что площадку восстановят.

«Моя дочь мечтает заниматься этим спортом, и мы надеемся, что просьба будет услышана», — рассказала хабаровчанка.

Средства на благоустройство выделяются из городского бюджета, но власти также рассчитывают на помощь инвесторов. По словам мэра, впереди много работы, но главное — чтобы парки стали местом отдыха для всех хабаровчан.