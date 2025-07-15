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Лукашенко: Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китайской Народной Республикой, заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

По словам главы государства, между китайским университетом и Белорусским государственным университетом сложились хорошие отношения. Это может стать хорошим примером и для других учебных заведений, тем более что уже есть и ассоциация ректоров вузов двух стран.

Лукашенко обратил внимание, что Пекинский университет со своей стороны предпринял беспрецедентный шаг и создал программу обучения биотехнологиям для белорусских студентов. Китайская сторона проявляет интерес в подобных программах по таким направлениям, как физика, математика, химия.

Это хороший пример для изучения этих наук. Думаю, что мы на этом в ближайшее время сосредоточимся. Но мы рассчитываем на более глубокое сотрудничество с КНР.

цитирует президента его пресс-служба

При этом он считает, что несколько тысяч студентов из Китая и Беларуси, которые обучаются на взаимной основе в вузах двух стран, послужат основой для отношений в будущем.

Словом, у нас большое поле деятельности. Двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет.

заверил белорусский лидер
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