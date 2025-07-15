Глава МИД Узбекистана встретился с Председателем КНР — подробности

Имели большую честь встретиться с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и передать самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Стороны также обсудили углубление сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, транспортную взаимосвязанность и культурный обмен.
Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в рамках ШОС для обеспечения процветания всех стран, а также содействия региональной стабильности и прогрессу.
Встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в Китай.