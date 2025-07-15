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Глава МИД Узбекистана встретился с Председателем КНР — подробности

ТАШКЕНТ, 15 июля — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Baxtiyor Saidov/Telegram

Имели большую честь встретиться с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и передать самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

говорится в сообщении

Стороны также обсудили углубление сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, транспортную взаимосвязанность и культурный обмен.

Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в рамках ШОС для обеспечения процветания всех стран, а также содействия региональной стабильности и прогрессу.

говорится в сообщении

Встреча прошла в рамках визита узбекской делегации в Китай.

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