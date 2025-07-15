Рябков в ответ на требования Трампа заявил, что Россия не приемлет ультиматумы

«Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — ответил дипломат, комметируя заявления президента США Дональда Трампа.
Также Рябков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, но только на равноправных условиях. По его словам, Москва ожидает, что в Вашингтоне и НАТО начнут воспринимать ее позицию с «предельной серьезностью».
Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Он также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву, в рамках которого страны Североатлантического альянса будут оплачивать оружие, произведенное Вашингтоном.