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Рябков в ответ на требования Трампа заявил, что Россия не приемлет ультиматумы

Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — ответил дипломат, комметируя заявления президента США Дональда Трампа.

Также Рябков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, но только на равноправных условиях. По его словам, Москва ожидает, что в Вашингтоне и НАТО начнут воспринимать ее позицию с «предельной серьезностью».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Он также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву, в рамках которого страны Североатлантического альянса будут оплачивать оружие, произведенное Вашингтоном.

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