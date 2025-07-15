Рябков в ответ на требования Трампа заявил, что Россия не приемлет ультиматумы

Также Рябков подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной, но только на равноправных условиях. По его словам, Москва ожидает, что в Вашингтоне и НАТО начнут воспринимать ее позицию с «предельной серьезностью».