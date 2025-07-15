В Красноярском крае утвердили закон о бесплатном питании для школьников

В Красноярском крае ребята из многодетных семей с 1 сентября начнут бесплатно питаться в школах, колледжах и техникумах. Об этом заявил губернатор региона Михаил Котюков.
«В преддверии нового учебного года настраиваем процесс так, чтобы сразу после выхода с каникул ребята из многодетных семей получали бесплатное питание в школах, колледжах и техникумах края. Соответствующий закон готов и вступает в силу 1 сентября», — написал глава Красноярского края в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что работа над законом была проведена большая и основательная. Мера поддержки появилась по просьбе жителей и коснется всех многодетных семей края. Теперь дети из таких больших семей смогут бесплатно завтракать или обедать в школах и учреждениях среднего профессионального образования, независимо от дохода семьи.
Помимо этого, Михаил Котюков увеличил финансирование питания в школах на севере Красноярского края.
Воспользоваться новой мерой поддержки смогут 22 тысячи школьников и студентов.