В Красноярском крае утвердили закон о бесплатном питании для школьников

Губернатор рассказал, что работа над законом была проведена большая и основательная. Мера поддержки появилась по просьбе жителей и коснется всех многодетных семей края. Теперь дети из таких больших семей смогут бесплатно завтракать или обедать в школах и учреждениях среднего профессионального образования, независимо от дохода семьи.