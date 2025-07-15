Кремль назвал серьезными заявления Трампа о России

Песков напомнил, что Россия ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров и готова к продолжению диалога. «Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент», — сказал он.