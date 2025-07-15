Кремль назвал серьезными заявления Трампа о России

Он отметил, что Кремлю нужно время для анализа сказанному в Вашингтоне, Путин прокомментирует их, если и когда посчитает необходимым. Сейчас же, сказал Песков, он не хотел бы забегать вперед.
По словам пресс-секретаря президента, пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».
Песков напомнил, что Россия ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров и готова к продолжению диалога. «Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент», — сказал он.
Когда журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Трампа в интервью Би-би-си о том, что республиканец разочарован Путиным, пресс-секретарь ответил: «Прошу обратить внимание на мою последнюю сказанную фразу. Это все, что я сказал по этому сюжету на сегодняшний момент».
Трамп еще на прошлой неделе обещал Москве «маленький сюрприз», а накануне рассказал, в чем он состоит. Политик вновь заявил, что недоволен Россией и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной.
Материал дополняется