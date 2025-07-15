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В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Все, что связано с Приднестровьем, является предметом озабоченности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Во вторник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.

«Все, что связано с Приднестровьем, это предмет особой озабоченности России. Тем более, что как бы сигналы от наших специальных служб, насколько мы знаем, эта территория и Приднестровье фигурируют в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит. Вот все, что можно сказать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность прямого нападения на Приднестровье.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.

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