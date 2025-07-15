В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России

Во вторник депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
«Все, что связано с Приднестровьем, это предмет особой озабоченности России. Тем более, что как бы сигналы от наших специальных служб, насколько мы знаем, эта территория и Приднестровье фигурируют в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит. Вот все, что можно сказать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность прямого нападения на Приднестровье.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.