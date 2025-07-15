В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России

«Все, что связано с Приднестровьем, это предмет особой озабоченности России. Тем более, что как бы сигналы от наших специальных служб, насколько мы знаем, эта территория и Приднестровье фигурируют в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран. Это то, что нас беспокоит. Вот все, что можно сказать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность прямого нападения на Приднестровье.