FT: Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу для давления на Россию

«Владимир, вы можете ударить по Москве? Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?», — цитирует газета источники, знакомые с деталями его разговора с Зеленским.
Собеседники FT добавили, что глава Белого дома рассматривает подобные удары как часть стратегии «заставить россиян почувствовать боль» и «вынудить сесть за стол переговоров».
Ультиматум Трампа.
В понедельник глава президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.