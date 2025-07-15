Лукашенко заявил, что у Беларуси нет тайн от Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, что у Беларуси нет тайн или секретов от Китая, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер высказался о будущем белорусско-китайских отношений. Лукашенко отметил, что несколько тысяч китайских и белорусских студентов, обучающихся соответственно в вузах Беларуси и Китая, и представляют собой будущее двустороннего сотрудничества.
Глава республики подчеркнул, что у Минска и Пекина — большое поле деятельности. А еще заметил, что между странами не существует никаких тайн.
— Двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет, — сказал Лукашенко ректору Пекинского университета.
К слову, ранее Лукашенко сказал про обсуждение на встрече с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике».
А еще глава страны сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов. И также Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.