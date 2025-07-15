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Лукашенко заявил, что у Беларуси нет тайн от Китая

Лукашенко сказал об отношениях Беларуси и Китая без тайн и секретов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном, что у Беларуси нет тайн или секретов от Китая, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер высказался о будущем белорусско-китайских отношений. Лукашенко отметил, что несколько тысяч китайских и белорусских студентов, обучающихся соответственно в вузах Беларуси и Китая, и представляют собой будущее двустороннего сотрудничества.

Глава республики подчеркнул, что у Минска и Пекина — большое поле деятельности. А еще заметил, что между странами не существует никаких тайн.

— Двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет, — сказал Лукашенко ректору Пекинского университета.

К слову, ранее Лукашенко сказал про обсуждение на встрече с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике».

А еще глава страны сказал, что в Пекине сделали беспрецедентного для студентов-белорусов. И также Лукашенко сказал, на какое сотрудничество с Пекином рассчитывал Минск.

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