Песков об ответе Путина на угрозы Трампа, должности Мединского и сигналах Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил серьезность угроз президента США об отсрочке для России в 50 дней и пошлинах в 100%. Также он заявил о готовности Москвы к новому раунду переговоров с Киевом, заступился за Владимира Мединского и прокомментировал сообщения СМИ о призывах Трампа к Владимиру Зеленскому «усилить давление на Москву и Петербург». Главные заявления Пескова — в подборке «Ъ».