Об угрозах Трампа
Новые заявления Трампа о конфликте на Украине серьезны, нужно время для их анализа.
Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если посчитает необходимым.
Принимаемые в Вашингтоне и столицах стран НАТО решения воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны, а не к миру.
О претензиях Рютте к Мединскому
Должность Мединского по нашей табели о рангах выше министерской.
Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как Мединский.
О переговорах с Украиной
Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной.
Россия пока не получает сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Украиной.
Трудно сказать, может ли повлиять возможный уход министра обороны Украины Умерова на переговоры.
США хотят видеть диалог России и Украины. Хотят видеть якобы и в Европе.
О якобы призывах Трампа к Зеленскому ударить по Москве и Петербургу
Как правило, такие сливы оказываются фейками.
Но иногда бывают и серьезные сливы, в том числе и в прежде уважаемых изданиях.
Жесткая риторика Трампа появилась давно.
О Приднестровье
Все, что связано с Приднестровьем — предмет особой озабоченности России.
Россия по линии спецслужб знает, что Приднестровье фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран.