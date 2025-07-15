В Омске изменят состав архитектурно-градостроительного совета

Мэрия планирует внести коррективы в состав архитектурно-градостроительного совета. Как стало известно порталу Om1 Омск, на портале администрации опубликован проект постановления, который:
- исключает из состава совета директора депстроя Александра Маера и завкафедрой СибАДИ Марину Васильеву;
- добавляет в совет замглавы депстроя Анну Даминову, директора «Центра компетенций развития городской среды» Алексея Сокина и представительницу Минкульта Светлану Федонюк;
- повышает главу ДГХ Евгения Фоина с простого участника до первого заместителя главы совета.
Главой совета, напомним, является мэр Сергей Шелест. АГС занимается оценкой проектов новых зданий, благоустройства, рекламы и других элементов города в целях формирования благоприятной для жизни городской среды.