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В Омске изменят состав архитектурно-градостроительного совета

Коррективы внесут как в список участников, так и в их должности.

Источник: Om1 Омск

Мэрия планирует внести коррективы в состав архитектурно-градостроительного совета. Как стало известно порталу Om1 Омск, на портале администрации опубликован проект постановления, который:

  • исключает из состава совета директора депстроя Александра Маера и завкафедрой СибАДИ Марину Васильеву;
  • добавляет в совет замглавы депстроя Анну Даминову, директора «Центра компетенций развития городской среды» Алексея Сокина и представительницу Минкульта Светлану Федонюк;
  • повышает главу ДГХ Евгения Фоина с простого участника до первого заместителя главы совета.

Главой совета, напомним, является мэр Сергей Шелест. АГС занимается оценкой проектов новых зданий, благоустройства, рекламы и других элементов города в целях формирования благоприятной для жизни городской среды.