Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что пишут зарубежные СМИ о «большом» заявлении Трампа по России

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал, что выступит с важным заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. Зарубежные СМИ бурно отреагировали на вчерашнее выступление американского лидера, высказав противоположные точки зрения, но, по сути, вновь присудив победу в этом геополитическом поединке российскому президенту.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил, что США собираются принять жесткие санкции против России через 50 дней, если не получится усадить Москву за стол переговоров и договориться об урегулировании конфликта на Украине.

По его словам, в отношении России и ее партнеров могут быть введены вторичные торговые пошлины в размере 100%. Он отверг как несостоятельную идею о введении 500%-ных пошлин. При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что новых рестрикций все же удастся избежать.

Также Трамп пообещал наладить продажи и поставки членам НАТО американского оружия для его последующей передачи Украине.

Axios

Трамп поставил Кремлю 50-дневный ультиматум.

Это серьезный политический сдвиг со стороны Трампа, который изначально отказывался встать на сторону Украины и до последнего времени настаивал на том, что будет поставлять Киеву только оборонительное оружие, чтобы не обострять конфликт. В США и Европе надеются, что это изменит траекторию конфликта и расчеты Владимира Путина относительно прекращения огня.

The Washington Post

Поразительные и долгожданные перемены в политике президента США в отношении Украины: Трамп открыл для нее американский арсенал. Путин не ценил Трампа. Он «заплатит» за свою ошибку.

Трамп, усиливая давление на Путина, выбирает «эскалацию ради деэскалации».

Он ведет жесткую игру с Путиным. Он зол. И, если Трамп преуспеет с эскалацией, он, возможно, получит вожделенную Нобелевскую премию мира.

Le Figaro

Идея США поставлять оружие через НАТО, осуществимость которой еще предстоит доказать, вписывается в контекст помощи Украине. Тем не менее это означает заметный сдвиг в позиции администрации Трампа.

Fox News

​​​​​​​Времена, когда США отправляли неограниченное количество долларов американских налогоплательщиков на защиту Украины, прошли.

The Wall Street Journal

Трамп усиливает экономическое давление на Россию, пригрозив 100%-ными тарифами и поставками оружия Киеву. Теперь судьба Украины зависит от того, насколько быстро НАТО сможет поставлять оружие и в каком количестве.

BBC*

После всех пропущенных дедлайнов Трамп придумывает для Путина еще один.

Пятьдесят дней дают Кремлю достаточно пространства для маневра. К тому же сложность с вторичными санкциями Трампа состоит в том, что очень трудно обеспечить их соблюдение.

Sky News

Как всегда, в словах Трампа царит неразбериха, а ключевые вопросы остаются без ответа.

Тем не менее его заявление по Украине и России остается чрезвычайно важным. Хотя, несмотря на то что президент США резко меняет тон как в отношении Украины, так и в отношении России, следует помнить, что он может сдвигать или менять установленные им же дедлайны.

The Atlantic

Уважение Трампа к российскому лидеру было одним из самых устойчивых геополитических сюжетов последнего десятилетия. Изменение в его позиции не свидетельствует о том, что Трамп теперь придерживается нового стратегического мировоззрения. Скорее, Трамп был оскорблен. Игнорируя призывы Трампа прекратить конфликт и вместо этого усиливая боевые действия, Путин выставил Трампа младшим партнером в отношениях.

Российский лидер «действительно переигрывает» Трампа.

Der Spiegel

У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался. Москве удалось выиграть время.

Geopolitika

Весь мир с нетерпением ждал понедельника после того, как Трамп на прошлой неделе объявил, что примет решение, которое будет иметь планетарные последствия и которое «сломает зубы» России.

В итоге «громкие слова» Трампа оказались одним большим пшиком. Гора родила мышь!

CNN

Вчерашнее заявление Трампа в итоге оказалось не таким громким, каким могло бы быть. Его слова о ракетах стали существенным облегчением для Украины, но отсутствие более жестких санкций в отношении России вызывает ощущение обмана.

В отношениях с Путиным Трамп «прожил» все сезоны.

Его весна надежды на то, что мир на Украине возможен, сменилась коротким летом дипломатии в Персидском заливе и Стамбуле. Ему на смену пришла осень ухудшения отношений, и, наконец, настала та же зима недовольства, которая была обычной позицией Байдена.

Devdiscourse

Обе стороны конфликта взвешивают варианты: Россия продолжает продвигаться на фронте, в то время как Украина заручается более сильной поддержкой Запада.

На фоне значительной двухпартийной поддержки в конгрессе Трамп испытывает все больше давления, требующего от него решительных действий. Стоит ждать дальнейших дипломатических и военных событий.

Responsible Statecraft

Ультиматум Трампа выйдет боком самому Трампу. На российского президента он окажет противоположный эффект.

Дедлайн Трампа, скорее всего, усложнит его собственную жизнь, ограничит гибкость в будущем, сделает урегулирование, которого Трамп так жаждет, еще более недостижимым и вынудит его предпринять шаги, которые навредят интересам США.

* Роскомнадзор заблокировал доступ к каналу ВВС на территории России

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше