Что пишут зарубежные СМИ о «большом» заявлении Трампа по России

По итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил, что США собираются принять жесткие санкции против России через 50 дней, если не получится усадить Москву за стол переговоров и договориться об урегулировании конфликта на Украине.
По его словам, в отношении России и ее партнеров могут быть введены вторичные торговые пошлины в размере 100%. Он отверг как несостоятельную идею о введении 500%-ных пошлин. При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что новых рестрикций все же удастся избежать.
Также Трамп пообещал наладить продажи и поставки членам НАТО американского оружия для его последующей передачи Украине.
Axios
Это серьезный политический сдвиг со стороны Трампа, который изначально отказывался встать на сторону Украины и до последнего времени настаивал на том, что будет поставлять Киеву только оборонительное оружие, чтобы не обострять конфликт. В США и Европе надеются, что это изменит траекторию конфликта и расчеты Владимира Путина относительно прекращения огня.
The Washington Post
Поразительные и долгожданные перемены в политике президента США в отношении Украины: Трамп открыл для нее американский арсенал. Путин не ценил Трампа. Он «заплатит» за свою ошибку.
Он ведет жесткую игру с Путиным. Он зол. И, если Трамп преуспеет с эскалацией, он, возможно, получит вожделенную Нобелевскую премию мира.
Le Figaro
Идея США поставлять оружие через НАТО, осуществимость которой еще предстоит доказать, вписывается в контекст помощи Украине. Тем не менее это означает заметный сдвиг в позиции администрации Трампа.
Fox News
The Wall Street Journal
Трамп усиливает экономическое давление на Россию, пригрозив 100%-ными тарифами и поставками оружия Киеву. Теперь судьба Украины зависит от того, насколько быстро НАТО сможет поставлять оружие и в каком количестве.
BBC*
После всех пропущенных дедлайнов Трамп придумывает для Путина еще один.
Sky News
Тем не менее его заявление по Украине и России остается чрезвычайно важным. Хотя, несмотря на то что президент США резко меняет тон как в отношении Украины, так и в отношении России, следует помнить, что он может сдвигать или менять установленные им же дедлайны.
The Atlantic
Уважение Трампа к российскому лидеру было одним из самых устойчивых геополитических сюжетов последнего десятилетия. Изменение в его позиции не свидетельствует о том, что Трамп теперь придерживается нового стратегического мировоззрения. Скорее, Трамп был оскорблен. Игнорируя призывы Трампа прекратить конфликт и вместо этого усиливая боевые действия, Путин выставил Трампа младшим партнером в отношениях.
Der Spiegel
У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался. Москве удалось выиграть время.
Geopolitika
Весь мир с нетерпением ждал понедельника после того, как Трамп на прошлой неделе объявил, что примет решение, которое будет иметь планетарные последствия и которое «сломает зубы» России.
CNN
Вчерашнее заявление Трампа в итоге оказалось не таким громким, каким могло бы быть. Его слова о ракетах стали существенным облегчением для Украины, но отсутствие более жестких санкций в отношении России вызывает ощущение обмана.
Его весна надежды на то, что мир на Украине возможен, сменилась коротким летом дипломатии в Персидском заливе и Стамбуле. Ему на смену пришла осень ухудшения отношений, и, наконец, настала та же зима недовольства, которая была обычной позицией Байдена.
Devdiscourse
Обе стороны конфликта взвешивают варианты: Россия продолжает продвигаться на фронте, в то время как Украина заручается более сильной поддержкой Запада.
Responsible Statecraft
Ультиматум Трампа выйдет боком самому Трампу. На российского президента он окажет противоположный эффект.
* Роскомнадзор заблокировал доступ к каналу ВВС на территории России