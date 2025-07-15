Мэр рассказал, каким будет центральный пляж в Омске после благоустройства

На пляже «Центральный-2», что находится у ресторана «Сенкевич», началось комплексное благоустройство. Подрядчик уже приступил к работам и разобрал старые покрытия.
Напомним, эта территория выиграла в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Проектом предусмотрено, что здесь обустроят непосредственно пляжную зону, обновят лестницу и разобьют небольшой сквер рядом.
Мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале, что после благоустройства здесь появятся площадка для игры в волейбол, детские и тренажёрные площадки с резиновым покрытием. Рабочие обустроят дорожки и зоны отдыха из палубной доски, смонтируют теневые навесы, кабинки для переодевания и туалеты. К пляжу будет вести каскадная лестница из Южно-Султаевского гранита, которой смогут пользоваться инвалиды и мамы с колясками. Велосипедисты будут ездить вдоль реки по дорожке из красного асфальта. Рядом появится небольшой сквер с освещением и скамейками.
Стоимость работ, которые выполнит подрядчик, составляет более 105 миллионов рублей. Работы должны завершиться в сентябре.