Мэр рассказал, каким будет центральный пляж в Омске после благоустройства

Мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале, что после благоустройства здесь появятся площадка для игры в волейбол, детские и тренажёрные площадки с резиновым покрытием. Рабочие обустроят дорожки и зоны отдыха из палубной доски, смонтируют теневые навесы, кабинки для переодевания и туалеты. К пляжу будет вести каскадная лестница из Южно-Султаевского гранита, которой смогут пользоваться инвалиды и мамы с колясками. Велосипедисты будут ездить вдоль реки по дорожке из красного асфальта. Рядом появится небольшой сквер с освещением и скамейками.