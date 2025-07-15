Песков прокомментировал сообщения СМИ о призывах Трампа к Украине бить по Москве

«Она не только сейчас появилась — такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то “сливы”, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — сказал Дмитрий Песков журналистам.