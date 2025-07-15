Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала «серьезных людей» на переговоры с Украиной, отметив, что русские «пришли с каким-то историком». В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «абракадаброй» заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной «серьезную» делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить.
«Многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил… степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности», — написала она в своём Telegram-канале.
Захарова добавила, что раздражение Рютте, по его собственным словам, вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле представители РФ напомнили «историю России с 1250 года». «Тут есть на что обратить внимание», — сказала она.
«Середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно: это, очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас же тот период является во многом поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы», — написала представитель МИД РФ.
Захарова пояснила, что тогдашний замысел Запада был прост: ослабленная периодом феодальной раздробленности Русь по подсчётам скандинавов и латинян не могла ничего противопоставить ударной силе Запада — тогда на эту жалкую роль были назначены шведы, только «просвещённая Европа» просчиталась.
«Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем самым предупредили опасность скоординированных действий Швеции и Ордена. Северо-Запад Руси был спасён и освобождён», — рассказала она.
Захарова добавила, что князь Александр Невский завершил свой ратный подвиг два года спустя — разбив немцев на Чудском озере.
«Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича (Мединского — ред.) есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает», — заключила она.