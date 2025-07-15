Захарова посоветовала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала «серьезных людей» на переговоры с Украиной, отметив, что русские «пришли с каким-то историком». В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «абракадаброй» заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной «серьезную» делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить.