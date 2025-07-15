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Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2026−2030 годы, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Как рассказал губернатор Северной столицы России, соглашение предусматривает порядка 30 пунктов во многих направлениях: медицина, образование, культура, промышленность, туризм и многое другое.

На пять лет у нас план работы есть. Естественно, он будет корректироваться в зависимости от той или иной ситуации. Где-то мы будем опережать события, а где-то мы будем включать дополнительные.

проинформировал Беглов после встречи с мэром Минска

Что касается экономического развития, то оно, по словам губернатора, идет успешно. За прошлый год Петербург и Беларусь наторговали на три миллиарда долларов.

Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить медицине, а именно — совместному обмену врачей-специалистов.

Наши онкологические центры, педиатрия уже между собой подписали соответствующие соглашения, мы будем всячески содействовать, чтобы они общались друг с другом, приезжали на стажировку. У нас есть «бережливая поликлиника», как мы называем, у вас — «заботливая поликлиника».

отметил Беглов

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в свою очередь заверил, что все те обязательства, которые были взяты белорусскими предприятиями по обеспечению поставок техники в Санкт-Петербург, будут выполнены в полном объеме.

Ранее стало известно о том, что 99 электробусов МАЗ будут поставлены в город на Неве до конца 2025 года.

Мы работаем на перспективу. И вот те вопросы, которые обсуждались в ходе визита (губернатора Санкт-Петербурга в Минск — Sputnik) и соглашения, которые были подписаны сегодня, дадут новый импульс, потому что они работают на будущее наших стран. Мы видим, что эти проекты интересны, и я думаю, что будем расширять спектр направлений.

констатировал Кухарев

Он добавил, что с Петербургом можно совместно работать в таких перспективных сферах, как цифровые технологии, микроэлектроника, приборостроение.

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