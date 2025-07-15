Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет

Мы работаем на перспективу. И вот те вопросы, которые обсуждались в ходе визита (губернатора Санкт-Петербурга в Минск — Sputnik) и соглашения, которые были подписаны сегодня, дадут новый импульс, потому что они работают на будущее наших стран. Мы видим, что эти проекты интересны, и я думаю, что будем расширять спектр направлений.