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Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России.

Источник: POOL

Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Протоколом предлагается внести изменения в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года.

Протоколом предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

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