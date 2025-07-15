У министра ЖКХ Челябинской области появился третий заместитель

Министерство ЖКХ возглавляет Людмила Алпатова — бывший первый замминистра строительства региона. Ранее на должности ее заместителей назначили Сергея Зырьянова и Елену Феклистову. Ведомство отвечает за управление коммунальным комплексом региона, включая реализацию программ капремонта, благоустройства и модернизации инфраструктуры.