У министра ЖКХ Челябинской области появился третий заместитель

Елена Шевцова назначена на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области с трехмесячным испытательным сроком. Соответствующее постановление 15 июля подписал губернатор Алексей Текслер.
— Постановление вступает в силу со дня его подписания, — указано в документе, опубликованном на портале правовой инфомарции.
Министерство ЖКХ возглавляет Людмила Алпатова — бывший первый замминистра строительства региона. Ранее на должности ее заместителей назначили Сергея Зырьянова и Елену Феклистову. Ведомство отвечает за управление коммунальным комплексом региона, включая реализацию программ капремонта, благоустройства и модернизации инфраструктуры.