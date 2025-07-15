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У министра ЖКХ Челябинской области появился третий заместитель

Елена Шевцова стала третьим заместителем министра ЖКХ Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Елена Шевцова назначена на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области с трехмесячным испытательным сроком. Соответствующее постановление 15 июля подписал губернатор Алексей Текслер.

— Постановление вступает в силу со дня его подписания, — указано в документе, опубликованном на портале правовой инфомарции.

Министерство ЖКХ возглавляет Людмила Алпатова — бывший первый замминистра строительства региона. Ранее на должности ее заместителей назначили Сергея Зырьянова и Елену Феклистову. Ведомство отвечает за управление коммунальным комплексом региона, включая реализацию программ капремонта, благоустройства и модернизации инфраструктуры.