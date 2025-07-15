TWZ: Тайвань использует метро для переброски войск и техники

Однако в этот раз не обошлось без курьезов. В ходе отработки уличных боев были зафиксированы три аварии с участием армейской техники. Американская самоходная гаубица Paladin на узких улицах Тайбэя повредила несколько автомобилей и водонапорную башню, а зенитно-ракетный комплекс Patriot при попытке развернуться застрял на несколько часов под навесом лапшичной, сообщает Financial Times.