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TWZ: Тайвань использует метро для переброски войск и техники

Метрополитен Тайбэя может оказаться жизненно важным для тайваньских войск в случае нападения Китая, пишет The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Taiwan Ministry of National Defense
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вооруженные силы Тайваня, включая личный состав с переносными ракетами класса «земля-воздух» Stinger, использовали метро Тайбэя для отработки маневров и передислокации войск и предметов снабжения в рамках самых масштабных военных учений в истории острова, говорится в статье.

Уже давно подземные бои рассматриваются как все более вероятный компонент городских войн в целом, особенно в условиях мегаполисов. Однако на Тайване такую тактику отработали впервые, пишет издание.

Как рассказали в Министерстве национальной обороны Тайваня, в учебных боях в подземных сооружениях участвовали военнослужащие военной полиции, вооруженные Stinger, пулеметами, 40-миллиметровыми гранатометами и противотанковыми ракетами.

Они имитировали использование системы метро, чтобы быстро добраться до целевого района и вступить в бой с противником. Позднее бойцы вышли из метро и продолжали учения на улицах города.

Тайбэйский метрополитен мог бы стать надежным средством переброски войск и предметов снабжения в случае вторжения с материка, при котором ключевые наземные объекты Тайваня подверглись бы мощному удару.

Помимо того, что станции метро являются транзитными узлами, их можно использовать и для других целей, в том числе в качестве командных пунктов или полевых госпиталей, уточняет TWZ.

Тайваньские военные регулярно отрабатывают ведение боевых действий в плотной городской застройке, что станет центральной особенностью любого будущего конфликта с Китаем, особенно в столице острова, считает издание. Тактика маскировки и введения в заблуждение уже стала частью подготовки к ведению боевых действий в городских условиях. Например, в ходе прошлых учений бронетехника была замаскирована под гражданские строительные краны и спрятана в кучах мусора, пишет TWZ.

В этом году акцент в учениях Han Kuang делается на готовности всего общества к обороне, а не только вооруженных сил. Поэтому учения включают множество разнообразных мероприятий, в том числе защиту пляжей от высадки китайских войск и быстрый ремонт взлетно-посадочных полос, чтобы помочь дружественным самолетам участвовать в боевых действиях, говорится в статье.

Однако в этот раз не обошлось без курьезов. В ходе отработки уличных боев были зафиксированы три аварии с участием армейской техники. Американская самоходная гаубица Paladin на узких улицах Тайбэя повредила несколько автомобилей и водонапорную башню, а зенитно-ракетный комплекс Patriot при попытке развернуться застрял на несколько часов под навесом лапшичной, сообщает Financial Times.