Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

«Ясно, что он (Трамп — ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», — сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
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