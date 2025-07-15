Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

«Ясно, что он (Трамп — ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», — сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.