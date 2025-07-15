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Трамп находится под неприличным давлением ЕС и НАТО, заявил Лавров

ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится под неприличным давлением Европейского союза и НАТО, которые поддерживают требования Владимира Зеленского накачивать Украину современным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Ясно, что он (Трамп — ред.) находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», — сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.

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