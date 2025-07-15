Лавров: Москва хочет понять, что стоит за заявлениями Трампа

«Мы никогда не выстраиваем свои угрозы в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны», — указал Лавров. По его словам, понятно, что Трамп находится под огромным давлением ЕС и руководства НАТО, которые «бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием».