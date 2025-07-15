Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Москва хочет понять, что стоит за заявлениями Трампа

Москва хочет понять, что стоит за заявлениями Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментария высказывания президента США по Украине.

Источник: Reuters

Ранее Трамп заявил о намерении продавать европейским странам НАТО оружие, которое затем будет предано Киеву. Он также выразил готовность ввести 100-процентные пошлины против России и стран, ведущих с ней торговые отношения, если в течение 50 дней украинский конфликт не будет урегулирован.

«Мы никогда не выстраиваем свои угрозы в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны», — указал Лавров. По его словам, понятно, что Трамп находится под огромным давлением ЕС и руководства НАТО, которые «бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием».

«За счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», — добавил министр.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше