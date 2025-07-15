На прошлой неделе xAI и ее чат-бот Grok подверглись критике за ксенофобские высказывания и упоминание Адольфа Гитлера после того, как Маск заявил, что нейросеть была запрограммирована на то, чтобы быть менее политкорректной. Днем позже xAI представила масштабное обновление, которое, по ее утверждению, вывело Grok на передний край разработки искусственного интеллекта. Тем не менее скандал с Grok продемонстрировал подводные камни быстрого внедрения новых технологий в гонке ИИ-вооружений и потенциальные последствия ошибок в обучении ИИ-моделей или манипулирования существующими нейросетями со стороны пользователей, обращает внимание WP.