WP: Пентагон начнет использовать нейросеть Маска Grok

Согласно статье, стартап xAI, созданный Илоном Маском, в понедельник сообщил, что Министерство обороны США начнет использовать Grok. Ранее компания представила пакет под названием «Grok для правительства», который позволяет агентствам и федеральным ведомствам США применять чат-ботов для конкретных целей.
Сегодняшние контракты мы заключаем с лучшими американскими специалистами в области искусственного интеллекта frontier AI, которые помогают применять передовые технологии ИИ для решения задач Министерства обороны.
По словам ведущего сотрудника CDAO Дуга Мэтти, внедрение ИИ позволит США «сохранить стратегическое преимущество над противниками», а использование «коммерчески доступных решений» ускорит внедрение передового ИИ «в области ведения боевых действий, а также в разведывательных, деловых и корпоративных информационных системах».
На прошлой неделе xAI и ее чат-бот Grok подверглись критике за ксенофобские высказывания и упоминание Адольфа Гитлера после того, как Маск заявил, что нейросеть была запрограммирована на то, чтобы быть менее политкорректной. Днем позже xAI представила масштабное обновление, которое, по ее утверждению, вывело Grok на передний край разработки искусственного интеллекта. Тем не менее скандал с Grok продемонстрировал подводные камни быстрого внедрения новых технологий в гонке ИИ-вооружений и потенциальные последствия ошибок в обучении ИИ-моделей или манипулирования существующими нейросетями со стороны пользователей, обращает внимание WP.