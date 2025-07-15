Сбалансированное развитие регионов является важнейшей задачей — Токаев

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тыс. км коммунальных сетей, а также ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.